В Подмосковье снизилось количество ДТП

В Московской области в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го количество ДТП с пострадавшими снизилось на 17%, количество раненых в дорожных авариях - на 20%, а погибших - на 14%, сообщили "РГ" в региональном Союзе безопасности дорожного движения.

В целом за прошедшие восемь месяцев 2021 года количество ДТП с пострадавшими сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. Раненых в ДТП за тот же период стало меньше на 11%. В абсолютных значениях это на 401 пострадавшего меньше. Однако, количество погибших в ДТП увеличилось на 13 человек (3%).

Как отмечают в Союзе, только в апреле и мае текущего периода количество ДТП несколько превысило значения предыдущего года, а в остальные месяцы с января по август 2021 года отмечалась тенденция к улучшению показателей. Однако в то же время возросло количество погибших в ДТП на федеральных трассах.

Сложной остается ситуация на "бетонках": хотя общее количество ДТП за восемь месяцев снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших не изменилось, а тяжесть последствий ДТП возросла. Это связано, в первую очередь, с большой долей столкновений с грузовым транспортом, констатировали собеседники "РГ". В августе из 15 погибших на бетонных трассах, 9 человек погибли в лобовых столкновениях с грузовиками.

"По статистике, количество погибших на скоростных трассах растет, в этих авариях страдают, в том числе - дети. В свете последних инициатив об увеличении скоростного режима на ЦКАД до 130 км/ч хочется напомнить, что именно скорость - основная причина тяжелых последствий при авариях, поэтому к принятию решения об увеличении разрешенных скоростей нужно подходить со всей серьезностью. Скоростные трассы должны быть правильно оборудованы: как специальными инженерными конструкциями, так и средствами контроля за соблюдением скоростного режима. Необходима и активная работа по информированию самих водителей о необходимости быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим", - прокомментировала Светлана Заболоцкая, генеральный директор Союза безопасности дорожного движения.