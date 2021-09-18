В Подмосковье выявили новый способ телефонного мошенничества

Новый способ телефонного мошенничества с использованием лжеполицейских и лжебанкиров выявлен в Подмосковье. Об этом в субботу сообщили в главном региональном управлении безопасности.

Суть метода - в тщательном распределении ролей телефонных мошенников. В первый день жертве по "стандартной" схеме звонят лжебанкиры и задают странные вопросы по вашему счету. Осведомленный об уловках человек сразу их разоблачает.

На следующий же день или даже позднее перезванивают мнимые сотрудники полиции или Центробанка. Они заявляют, что преступникам удалось списать деньги. Для убедительности они даже дают послушать записи якобы перехваченного разговора с мошенником. Далее под различными предлогами преступники выманивают данные карт и пароли от интернет-банка. После этого деньги пропадают со счетов жертвы.

В региональном управлении безопасности советуют не реагировать на такие звонки и не перезванивать на незнакомые номера. В предупреждении говорится, что полицейские в случае необходимости пригласят вас на личную встречу, а не будут выпытывать детали по телефону.