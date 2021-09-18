Жители 50 стран искали предков в онлайн-сервисе Главархива Москвы

Жители из 50 стран искали данные о своих предках с помощью онлайн-сервиса Главархива Москвы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что онлайн-сервис Главархива Москвы "Моя семья" появился в конце 2020 года и сразу стал популярным среди горожан.

Только за новогодние праздники более 100 тысяч человек посетили его для того, чтобы найти сведения о своих предках. Сейчас количество пользователей превысило уже 1,5 миллиона человек. Интересно, что почти 10 процентов из них - это жители других государств. Например, Швеции, Китая, Великобритании, Австралии, Ирландии, Бельгии, Японии, Аргентины, Канады, Таиланда и многих других.

"Почти год назад мы открыли онлайн-сервис "Моя семья". Как оказалось, он стал востребованным не только среди россиян, но и среди граждан других государств. К настоящему моменту онлайн-сервис уже посетили жители 50 стран, больше всего запросов было среди жителей Германии. По полученным данным интересно отследить, где живут русскоязычные люди или потомки населения Москвы и Московской губернии. Сейчас в "Моей семье" доступны почти 5,5 миллиона страниц метрических книг, ревизских сказок и исповедных ведомостей, и их количество увеличивается каждый месяц. Это дает еще больше возможностей узнать о жизни предков предки, совершенно из любой точки земного шара", - рассказала заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам соцразвития.

В первую пятерку стран, жители которых чаще всего посещают "Мою семью", входят Германия, Украина, Беларусь, Швеция и Франция. Интересно, что в среднем самыми долгими единоразовыми онлайн-визитами отличаются аргентинцы (более 20 минут), а самыми короткими - греки (около 1,5 минут).

В сервисе "Моя семья" собраны метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии. По этим книгам можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года. Кроме того, недавно в "Мою семью" были добавлены исповедные ведомости - посемейные списки прихожан церкви. Как правило, в них включали всех членов семьи, кроме детей до одного года. Также в онлайн-сервисе доступны ревизские сказки, которые представляют собой своеобразный аналог современных переписей населения. В них включали крестьян, мещан, купцов и цеховых для последующего обложения налогами. Особые ревизские сказки существовали для духовенства.

Для того, чтобы найти сведения о своих предках в онлайн-сервис "Моя семья", можно воспользоваться инструкцией на сайте архива.