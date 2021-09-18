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18.09.2021 02:50
Рубрика: Власть

Явка избирателей в ДФО в первый день голосования превысила 16 процентов

Текст: Александр Филимоненко

По итогам первого дня голосования в регионах Дальневосточного федерального округа наибольшую активность проявили избиратели Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области, следует из официальных данных опубликованных Центризбиркомом.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
О фейках и фактах: Как в первый день голосования разоблачали недостоверную информацию

Так, 17 сентября исполнить свой гражданский долг на участки пришли 31,4 процента жителей Чукотки и 22,8 - Еврейской автономии.

Явка избирателей в Магаданской области в первый день составила 16,8 процента, в Якутии - 15,7, в Бурятии - 14,4, в Сахалинской области - 13,9, в Забайкалье - 13,1.

Более 12 процентов избирателей пришли на избирательные участки в Приморье (12,5) и Приамурье (12,3). В Хабаровском крае явка на выборах в первый день составила 11,5 процента.

В субботу, 18 сентября голосование продолжится во всех регионах России.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в стране проходят выборы разного уровня. Граждане выбирают нoвый сoстав Гoсдумы, а в девяти регионах РФ, в том числе в Хабаровском крае - губeрнатoров. Житeли пяти субъeктов ДФО отдадут гoлоса за кандидатов в дeпутаты региональных парламентов. Кроме того, избираются представители органов местного самоуправления.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика ДФО Единый день голосования-2021

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