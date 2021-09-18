Избирательные участки в Камчатском крае продезинфицировали

В дни голосования на избирательных участках проводится ежедневная уборка и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, сообщили в Камчатском крайизбиркоме.

Соответствующие рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, разработал Центризбирком совместно с главным государственным санитарным врачом РФ.

"Каждая территориальная избирательная комиссия заключила договор с представителями УИК, которые, согласно утвержденному графику, осуществляют санитарную обработку на участке. Особое внимание члены комиссий уделяют дезинфекции контактных поверхностей, таких как дверные ручки, поручни, кабины для голосования, стационарные и переносные ящики и многое другое. Средство, которое применяется для санобработки, не токсично и абсолютно безопасно для людей, в том числе и для маленьких детей", - рассказал зампред крайизбиркома Игорь Шамраев.

Избирателям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию между людьми - не менее 1,5-2 метров. При входе в помещение для голосования следует обработать руки антисептиком, получить индивидуальную ручку, а также маску и перчатки, которые сразу нужно надеть. В помещении для голосования рекомендуется находиться не более 15 минут.

Напомним, голосование в России проходит с 17 по 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, а также представителей органов местного самоуправления.