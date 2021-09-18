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Рубрика: Власть

Каждый третий житель Чукотки уже отдал свой голос

Текст: Татьяна Дмитракова

В Чукотском автономном округе в первый из трех дней, которые определены для проведения выборов в России, явка избирателей составила 31,5 процента. Из 30507 граждан, имеющих право голоса, проголосовали 9630 человек, сообщили в правительстве региона.

Наиболее активно выборный процесс идет в Провиденском городском округе: на участках уже побывали 48,7 процента избирателей. На втором месте городской округ Эгвекинот - 48,2 процента.

Фото: Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края
В Чите на избирательном участке проголосовал 93-летний ветеран

Как отметили в избирательной комиссии ЧАО, кроме выборов депутатов Госдумы, на территории Чукотки проходят выборы окружного и муниципального уровней. Жители округа выбирают депутатов окружной думы, депутатов в Советы депутатов Анадырского района и Провиденского городского округа, глав трех городских округов - Провиденского, Певека и Эгвекинота, главу Анадырского муниципального района. Причем избиратели села Марково Анадырского района получают и заполняют семь бюллетеней, так как им предстоит выбрать еще и главу своего сельского поселения.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в стране проходят выборы разного уровня. Граждане выбирают новый состав Государственной думы, а в девяти регионах РФ, в том числе в Хабаровском крае, - губeрнатoров. Житeли пяти субъeктов ДФО отдадут гoлоса за кандидатов в дeпутаты региональных парламентов. Кроме того, избираются представители органов местного самоуправления.

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