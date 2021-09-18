На Дальнем Востоке стартовал финальный день голосования

Первыми в России пришли сегодня на избирательные участки жители Чукотского автономного округа и Камчатского края. Голосование в финальный день началось в 08.00, в Москве в это время было 18 сентября, 23 часа.

На Дальнем Востоке в ходе трехдневного голосования, кроме депутатов Государственной думы РФ VIII созыва, выбирают губернатора (в Хабаровском крае), членов региональных парламентов (в пяти субъектах), а также глав и депутатов муниципальных органов представительной и исполнительной власти.

- Всем надо прийти и поддержать ту политическую силу, которая ему нравится, - призвал председатель контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Евгений Перфильев, проголосовавший 18 сентября в Якутске.

Со всей семьей пришла на избирательный участок в Биробиджане исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Еврейской автономной области" Галина Корчуганова.

- Я, мой муж и дочь всегда участвуем в голосовании. Это действительно очень важная и ответственная миссия. Для нас не стояло вопроса о том, стоит ли приходить на избирательный участок. Я чувствую себя человеком, когда своим голосом делаю вклад в развитие нашей страны и родного региона. В этом году голосование организовано на высшем уровне, члены комиссий всегда готовы прийти на помощь, все объяснить, если что-то непонятно, - поделилась она.

Напомним, в первый день голосования явка избирателей в ДФО превысила 16 процентов. По его итогам в регионах Дальневосточного федерального округа наибольшую активность проявили избиратели Чукотского АО и Еврейской АО, следует из официальных данных, опубликованных Центризбиркомом. Так, 17 сентября исполнить свой гражданский долг на участки пришли 31,4 процента жителей Чукотки и 22,8 - Еврейской автономии. Явка избирателей в Магаданской области в первый день составила 16,8 процента, в Якутии - 15,7, в Бурятии - 14,4, в Сахалинской области - 13,9, в Забайкалье - 13,1.

Во второй день лидером по явке избирателей стала Еврейская автономная область: на 20.00 местного времени 18 сентября здесь проголосовало 49,29 процента граждан, имеющих право голоса.

На Чукотке 45,91 процента избирателей пришли на участки по итогам двух дней. Причем в городском округе Эгвекинот явка составила 66,14 процента, а в селе Нутэпэльмен - 100.

В других дальневосточных регионах результаты следующие: в Республике Саха (Якутия) за два дня проголосовали 28,81 процента избирателей, в Магаданской области - 27,79, в Амурской - 25,67, в Забайкальском крае - 24,06, в Камчатском - 23,36, в Сахалинской области - 22,73, в Приморском крае - 21,59, в Хабаровском - 21,04 процента.

За ходом голосования внимательно следят наблюдатели. Так, по данным избирательной комиссии Забайкальского края, на выборах в регионе работает рекордное число наблюдателей - 3548, из этого числа 599 - от кандидатов, 2098 - от партий, 851 - от Общественной палаты.

Следить за ходом голосования можно из Центров общественного наблюдения. К примеру, в Сахалинской области он разместился в историческом парке "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске. В большом зале организована видеотрансляция, позволяющая контролировать работу 168 участковых и 20 территориальных избирательных комиссий. Запись ведется круглосуточно, в том числе и ночью. Выделена специальная защищенная линия.

- Все желающие могут наблюдать за ходом голосования, работать с компьютером и, если нужно, просмотреть в режиме обратной перемотки, что происходило на том или ином избирательном участке. В случае необходимости можно будет обратиться к экспертам, которые смогут дать оценку тому, что происходит на конкретном избирательном участке, - объяснил спикер регионального парламента Андрей Хапочкин.

По данным центров общественного наблюдения за выборами, голосование в регионах ДФО идет без существенных нарушений и с соблюдением санитарных противоковидных норм.

- Нам сообщали и о том, что выборы проходят в дружелюбной атмосфере, и о возможных фактах нарушения. Поступали единичные сигналы о непрошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения при посещении членами мобильных групп избирательных участков, - заявила председатель Общественной палаты Хабаровского края, координатор центра Галина Кононенко.

По словам главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, от нашего действия или бездействия зависит то, как мы будем жить в ближайшие пять лет.

- И действие, и бездействие - всё имеет свои последствия, поэтому я призываю всех прийти и проголосовать, сделать свой выбор, - обратился он к землякам.

Кстати

В Дальневосточном федеральном округе пять часовых поясов. Через час после того, как открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке, начнется голосование в Магаданской и Сахалинской областях - в 00.00 по московскому времени 19 сентября. В 01.00 (по московскому времени) присоединятся Приморский и Хабаровский края и Еврейская автономная область. В 02.00 - Амурская область и Забайкальский край. В Республике Бурятия участки начнут работу в 03.00 по московскому времени.

Якутия - единственный регион России, который лежит в трех часовых поясах, поэтому, в зависимости от района, голосование там стартует в 00.00, 01.00 и 02.00 (по московскому времени) 19 сентября.