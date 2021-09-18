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18.09.2021 12:28
Рубрика: Власть

На Дальнем Востоке организовано наблюдение за голосованием в СИЗО

Текст: Татьяна Дмитракова

В следственном изоляторе № 1 в Магадане состоялось выездное голосование на выборах в Государственную думу РФ.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Как рассказала председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Юлия Домрина, в голосовании приняли участие 80 человек, причем впервые на Колыме было организовано общественное наблюдение за голосованием в СИЗО. "Избиратели заходили на голосование по одному человеку, поэтому процесс был очень длинным. Были соблюдены все нормы и по безопасности, и по карантинным мерам", - отметила она.

Уполномоченный по правам человека в Амурской области Наталья Кравчук и член общественной наблюдательной комиссии Екатерина Баликоева в рамках мониторинга избирательных участков посетили следственный изолятор. Они отметили, что нарушений и жалоб, связанных с ходом избирательной кампании, не было, а санитарная безопасность обеспечена полностью.

"Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений не ограничены в избирательных правах, поэтому они могут принимать участие в выборах и референдумах - в отличие от осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, - пояснил член Общественной палаты Забайкальского края Александр Чупин. - Поэтому обвиняемые и подозреваемые в преступлениях, находящиеся в следственном изоляторе Читы, не ограничены в своих правах избирателей, для них созданы условия для голосования".

В избирательной комиссии Забайкальского края уточнили, что на территории Ингодинского района организован избирательный участок специально для находящихся в СИЗО.

Участие в выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Еврейской автономной области примут граждане, находящиеся в следственном изоляторе Биробиджана в ожидании судебного приговора. В СИЗО предусмотрено два пункта для голосования - по одному в каждом корпусе.

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