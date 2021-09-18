В Чите на избирательном участке проголосовал 93-летний ветеран

Председатель совета ветеранов Забайкальского края Иван Иванович Печенин пришел на избирательный участок в читинской школе №2, чтобы принять участие в выборах, сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.

"Я - гражданин Российской Федерации и обязан был прийти на голосование и выполнить свой конституционный долг", - сказал 93-летний ветеран.

На избирательном участке Иван Печенин увидел много молодежи, и очень этому обрадовался.

"Часто слышу от стариков, что молодежь нынче пошла другая! Но я с ними не согласен. Молодежь сегодня именно такая, какая надо! Посмотрите на них - они ведут себя правильно, готовы высказывать свое мнение, делать правильный выбор и защищать нашу Родину так, как делали это мы!", - отметил ветеран.

Напомним, в Забайкальском крае 927 избирательных участка, которые работают с 17 по 19 сентября с 8 до 20 часов. Всего в регионе более 780,6 тысячи избирателей, из них более 243,3 тысячи - в Чите.