В чукотском селе Нутэпэльмен проголосовали 100 процентов избирателей

Все 58 избирателей в селе Нутэпэльмен Иультинского района Чукотского автономного округа пришли на избирательный участок в ходе голосования-2021, сообщили в пресс-службе правительства ЧАО.

"Явка жителей округа на 15 часов местного времени превысила 40 процентов. Голосование прошли 12573 жителей Чукотки", - уточнили в правительстве региона.

Напомним, кроме выборов депутатов Госдумы, на Чукотке проходят выборы окружного и муниципального уровней. Жители голосуют за депутатов окружной Думы и Анадырского района и Провиденского городского округа, а еще выбирают глав трех городских округов - Провиденского, Певека, Эгвекинота и главу Анадырского района.