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18.09.2021 09:06
Рубрика: Власть

В регионах ДФО подсчитали явку избирателей к 15 часам местного времени

Текст: Александр Филимоненко

Центризбирком опубликовал данные о явке избирателей на 15 часов местного времени в семи из 11 регионов Дальневосточного федерального округа во второй день голосования, 18 сентября.

Явка избирателей в ДФО в первый день голосования превысила 16 процентов

Лидирует по-прежнему Чукотский АО, где участие в выборах уже приняло 40,94 процента избирателей, или 12573 человека.

Более 20 процентов избирателей проголосовали в Республике Саха (Якутия) (28,71 процента), Приморском крае (25,62), Магаданской области (23,93) и Камчатском крае (22,58).

В Сахалинской области и Хабаровском крае явка составила 19,93 и 17,6 процента соответственно.

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