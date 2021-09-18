В регионах ДФО подсчитали явку избирателей к 15 часам местного времени

Центризбирком опубликовал данные о явке избирателей на 15 часов местного времени в семи из 11 регионов Дальневосточного федерального округа во второй день голосования, 18 сентября.

Лидирует по-прежнему Чукотский АО, где участие в выборах уже приняло 40,94 процента избирателей, или 12573 человека.

Более 20 процентов избирателей проголосовали в Республике Саха (Якутия) (28,71 процента), Приморском крае (25,62), Магаданской области (23,93) и Камчатском крае (22,58).

В Сахалинской области и Хабаровском крае явка составила 19,93 и 17,6 процента соответственно.