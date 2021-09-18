В Забайкалье, Приамурье и ЕАО уточнили явку избирателей на 15 часов

Появились данные о явке избирателей на 15 часов местного времени в Забайкальском крае, Еврейской автономной и Амурской областях во второй день голосования.

По данным Центризбиркома, в Еврейской автономии проголосовало 34,38 процента избирателей, а именно 29529 человек. Явка в Забайкалье немного уступает Амурской области - 19,47 процента против 20,49, соответственно.

В ДФО, по данным на 15 часов местного времени 18 сентября, по-прежнему лидирует Чукотский АО, где участие в выборах уже приняло 40,94 процента избирателей, или 12573 человека. На втором месте остается ЕАО.