За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах

если детиЗа прошедшие сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2746 2 Санкт-Петербург 1791 3 Московская область 915 4 Свердловская область 505 5 Воронежская область 488 6 Самарская область 488 7 Ростовская область 465 8 Нижегородская область 455 9 Пермский край 451 10 Иркутская область 376 11 Омская область 373 12 Челябинская область 364 13 Ставропольский край 354 14 Красноярский край 349 15 Волгоградская область 339 16 Оренбургская область 338 17 Республика Башкортостан 318 18 Ульяновская область 300 19 Хабаровский край 294 20 Саратовская область 272 21 Архангельская область 268 22 Республика Крым 245 23 Пензенская область 238 24 Алтайский край 237 25 Республика Коми 231 26 Астраханская область 230 27 Удмуртская Республика 229 28 Вологодская область 227 29 Краснодарский край 227 30 Тюменская область 222 31 Приморский край 220 32 Липецкая область 207 33 Калининградская область 205 34 Тверская область 199 35 Ленинградская область 196 36 Ярославская область 187 37 Забайкальский край 171 38 Курская область 171 39 Республика Саха (Якутия) 170 40 Новосибирская область 170 41 Кемеровская область 164 42 Белгородская область 162 43 Республика Карелия 158 44 Брянская область 158 45 Владимирская область 155 46 Ханты-Мансийский автономный округ 151 47 Смоленская область 149 48 Мурманская область 144 49 Новгородская область 128 50 Амурская область 121 51 Ивановская область 119 52 Республика Хакасия 118 53 Курганская область 117 54 Кировская область 116 55 Республика Дагестан 116 56 Псковская область 107 57 Тульская область 107 58 Рязанская область 105 59 Калужская область 99 60 Тамбовская область 96 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 94 62 Орловская область 92 63 Томская область 88 64 Севастополь 85 65 Костромская область 84 66 Республика Бурятия 82 67 Сахалинская область 77 68 Республика Калмыкия 76 69 Республика Чувашия 73 70 Республика Северная Осетия-Алания 69 71 Республика Мордовия 68 72 Кабардино-Балкарская Республика 67 73 Чеченская Республика 67 74 Республика Ингушетия 60 75 Республика Тыва 58 76 Республика Марий Эл 58 77 Республика Татарстан 56 78 Республика Адыгея 51 79 Карачаево-Черкесская Республика 46 80 Камчатский край 42 81 Еврейская автономная область 34 82 Республика Алтай 29 83 Магаданская область 24 84 Чукотский автономный округ 16 85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14% 2. Москва 0,17% 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,19% За последние сутки подтверждено 799 смертей Москва 51 Санкт-Петербург 36 Свердловская область 36 Краснодарский край 34 Нижегородская область 29 Ростовская область 28 Пермский край 25 Алтайский край 24 Ставропольский край 22 Челябинская область 22 Самарская область 21 Саратовская область 21 Московская область 20 Красноярский край 20 Пензенская область 19 Тюменская область 19 Республика Башкортостан 17 Республика Крым 16 Волгоградская область 16 Удмуртская Республика 15 Ульяновская область 14 Владимирская область 12 Иркутская область 12 Тульская область 11 Республика Коми 11 Республика Дагестан 11 Оренбургская область 11 Брянская область 10 Белгородская область 8 Воронежская область 8 Мурманская область 8 Республика Чувашия 8 Новосибирская область 8 Курская область 7 Липецкая область 7 Астраханская область 7 Омская область 7 Рязанская область 6 Ярославская область 6 Кемеровская область 6 Республика Саха (Якутия) 6 Смоленская область 5 Вологодская область 5 Калининградская область 5 Псковская область 5 Республика Марий Эл 5 Курганская область 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Республика Хакасия 5 Ивановская область 4 Калужская область 4 Орловская область 4 Тамбовская область 4 Тверская область 4 Республика Адыгея 4 Республика Татарстан 4 Камчатский край 4 Хабаровский край 4 Республика Карелия 3 Севастополь 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Чеченская Республика 3 Республика Мордовия 3 Приморский край 3 Костромская область 2 Ленинградская область 2 Республика Калмыкия 2 Республика Ингушетия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Забайкальский край 2 Амурская область 2 Сахалинская область 2 Архангельская область 1 Ненецкий автономный округ 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Магаданская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 197 425 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 247 человек Москва 1280 Санкт-Петербург 1128 Московская область 867 Пермский край 536 Иркутская область 496 Свердловская область 453 Ростовская область 384 Нижегородская область 363 Оренбургская область 355 Красноярский край 355 Волгоградская область 341 Воронежская область 311 Омская область 299 Хабаровский край 297 Республика Крым 295 Челябинская область 271 Архангельская область 270 Астраханская область 263 Ульяновская область 257 Самарская область 248 Вологодская область 245 Владимирская область 221 Тюменская область 216 Краснодарский край 209 Белгородская область 207 Приморский край 204 Курганская область 198 Ярославская область 197 Республика Башкортостан 197 Пензенская область 185 Смоленская область 173 Кемеровская область 173 Республика Карелия 169 Ханты-Мансийский автономный округ 167 Забайкальский край 167 Липецкая область 166 Курская область 163 Калининградская область 154 Республика Дагестан 152 Калужская область 146 Алтайский край 136 Рязанская область 129 Республика Калмыкия 127 Брянская область 126 Саратовская область 113 Кировская область 110 Тамбовская область 109 Новгородская область 108 Удмуртская Республика 103 Республика Хакасия 103 Орловская область 102 Тульская область 102 Ставропольский край 102 Новосибирская область 102 Костромская область 101 Севастополь 101 Амурская область 101 Республика Тыва 99 Ивановская область 98 Ямало-Ненецкий автономный округ 95 Республика Северная Осетия - Алания 94 Ленинградская область 91 Псковская область 83 Сахалинская область 81 Чеченская Республика 79 Кабардино-Балкарская Республика 78 Республика Бурятия 78 Томская область 75 Республика Марий Эл 71 Республика Чувашия 71 Республика Алтай 63 Республика Коми 62 Мурманская область 55 Республика Мордовия 52 Республика Адыгея 49 Карачаево-Черкесская Республика 34 Республика Татарстан 32 Магаданская область 30 Республика Ингушетия 29 Тверская область 24 Еврейская автономная область 24 Камчатский край 18 Ненецкий автономный округ 13 Чукотский автономный округ 13 Республика Саха (Якутия) 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 485 264.