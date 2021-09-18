За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 2746
2 Санкт-Петербург 1791
3 Московская область 915
4 Свердловская область 505
5 Воронежская область 488
6 Самарская область 488
7 Ростовская область 465
8 Нижегородская область 455
9 Пермский край 451
10 Иркутская область 376
11 Омская область 373
12 Челябинская область 364
13 Ставропольский край 354
14 Красноярский край 349
15 Волгоградская область 339
16 Оренбургская область 338
17 Республика Башкортостан 318
18 Ульяновская область 300
19 Хабаровский край 294
20 Саратовская область 272
21 Архангельская область 268
22 Республика Крым 245
23 Пензенская область 238
24 Алтайский край 237
25 Республика Коми 231
26 Астраханская область 230
27 Удмуртская Республика 229
28 Вологодская область 227
29 Краснодарский край 227
30 Тюменская область 222
31 Приморский край 220
32 Липецкая область 207
33 Калининградская область 205
34 Тверская область 199
35 Ленинградская область 196
36 Ярославская область 187
37 Забайкальский край 171
38 Курская область 171
39 Республика Саха (Якутия) 170
40 Новосибирская область 170
41 Кемеровская область 164
42 Белгородская область 162
43 Республика Карелия 158
44 Брянская область 158
45 Владимирская область 155
46 Ханты-Мансийский автономный округ 151
47 Смоленская область 149
48 Мурманская область 144
49 Новгородская область 128
50 Амурская область 121
51 Ивановская область 119
52 Республика Хакасия 118
53 Курганская область 117
54 Кировская область 116
55 Республика Дагестан 116
56 Псковская область 107
57 Тульская область 107
58 Рязанская область 105
59 Калужская область 99
60 Тамбовская область 96
61 Ямало-Ненецкий автономный округ 94
62 Орловская область 92
63 Томская область 88
64 Севастополь 85
65 Костромская область 84
66 Республика Бурятия 82
67 Сахалинская область 77
68 Республика Калмыкия 76
69 Республика Чувашия 73
70 Республика Северная Осетия-Алания 69
71 Республика Мордовия 68
72 Кабардино-Балкарская Республика 67
73 Чеченская Республика 67
74 Республика Ингушетия 60
75 Республика Тыва 58
76 Республика Марий Эл 58
77 Республика Татарстан 56
78 Республика Адыгея 51
79 Карачаево-Черкесская Республика 46
80 Камчатский край 42
81 Еврейская автономная область 34
82 Республика Алтай 29
83 Магаданская область 24
84 Чукотский автономный округ 16
85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%
2. Москва 0,17%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,19%
Москва 51
Санкт-Петербург 36
Свердловская область 36
Краснодарский край 34
Нижегородская область 29
Ростовская область 28
Пермский край 25
Алтайский край 24
Ставропольский край 22
Челябинская область 22
Самарская область 21
Саратовская область 21
Московская область 20
Красноярский край 20
Пензенская область 19
Тюменская область 19
Республика Башкортостан 17
Республика Крым 16
Волгоградская область 16
Удмуртская Республика 15
Ульяновская область 14
Владимирская область 12
Иркутская область 12
Тульская область 11
Республика Коми 11
Республика Дагестан 11
Оренбургская область 11
Брянская область 10
Белгородская область 8
Воронежская область 8
Мурманская область 8
Республика Чувашия 8
Новосибирская область 8
Курская область 7
Липецкая область 7
Астраханская область 7
Омская область 7
Рязанская область 6
Ярославская область 6
Кемеровская область 6
Республика Саха (Якутия) 6
Смоленская область 5
Вологодская область 5
Калининградская область 5
Псковская область 5
Республика Марий Эл 5
Курганская область 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 5
Республика Хакасия 5
Ивановская область 4
Калужская область 4
Орловская область 4
Тамбовская область 4
Тверская область 4
Республика Адыгея 4
Республика Татарстан 4
Камчатский край 4
Хабаровский край 4
Республика Карелия 3
Севастополь 3
Кабардино-Балкарская Республика 3
Карачаево-Черкесская Республика 3
Чеченская Республика 3
Республика Мордовия 3
Приморский край 3
Костромская область 2
Ленинградская область 2
Республика Калмыкия 2
Республика Ингушетия 2
Республика Северная Осетия - Алания 2
Кировская область 2
Республика Алтай 2
Республика Бурятия 2
Забайкальский край 2
Амурская область 2
Сахалинская область 2
Архангельская область 1
Ненецкий автономный округ 1
Ханты-Мансийский автономный округ 1
Магаданская область 1
Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 197 425 человек.
Москва 1280
Санкт-Петербург 1128
Московская область 867
Пермский край 536
Иркутская область 496
Свердловская область 453
Ростовская область 384
Нижегородская область 363
Оренбургская область 355
Красноярский край 355
Волгоградская область 341
Воронежская область 311
Омская область 299
Хабаровский край 297
Республика Крым 295
Челябинская область 271
Архангельская область 270
Астраханская область 263
Ульяновская область 257
Самарская область 248
Вологодская область 245
Владимирская область 221
Тюменская область 216
Краснодарский край 209
Белгородская область 207
Приморский край 204
Курганская область 198
Ярославская область 197
Республика Башкортостан 197
Пензенская область 185
Смоленская область 173
Кемеровская область 173
Республика Карелия 169
Ханты-Мансийский автономный округ 167
Забайкальский край 167
Липецкая область 166
Курская область 163
Калининградская область 154
Республика Дагестан 152
Калужская область 146
Алтайский край 136
Рязанская область 129
Республика Калмыкия 127
Брянская область 126
Саратовская область 113
Кировская область 110
Тамбовская область 109
Новгородская область 108
Удмуртская Республика 103
Республика Хакасия 103
Орловская область 102
Тульская область 102
Ставропольский край 102
Новосибирская область 102
Костромская область 101
Севастополь 101
Амурская область 101
Республика Тыва 99
Ивановская область 98
Ямало-Ненецкий автономный округ 95
Республика Северная Осетия - Алания 94
Ленинградская область 91
Псковская область 83
Сахалинская область 81
Чеченская Республика 79
Кабардино-Балкарская Республика 78
Республика Бурятия 78
Томская область 75
Республика Марий Эл 71
Республика Чувашия 71
Республика Алтай 63
Республика Коми 62
Мурманская область 55
Республика Мордовия 52
Республика Адыгея 49
Карачаево-Черкесская Республика 34
Республика Татарстан 32
Магаданская область 30
Республика Ингушетия 29
Тверская область 24
Еврейская автономная область 24
Камчатский край 18
Ненецкий автономный округ 13
Чукотский автономный округ 13
Республика Саха (Якутия) 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 485 264.