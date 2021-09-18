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18.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
если детиЗа прошедшие сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое

1 Москва 2746

2 Санкт-Петербург 1791

3 Московская область 915

4 Свердловская область 505

5 Воронежская область 488

6 Самарская область 488

7 Ростовская область 465

8 Нижегородская область 455

9 Пермский край 451

10 Иркутская область 376

11 Омская область 373

12 Челябинская область 364

13 Ставропольский край 354

14 Красноярский край 349

15 Волгоградская область 339

16 Оренбургская область 338

17 Республика Башкортостан 318

18 Ульяновская область 300

19 Хабаровский край 294

20 Саратовская область 272

21 Архангельская область 268

22 Республика Крым 245

23 Пензенская область 238

24 Алтайский край 237

25 Республика Коми 231

26 Астраханская область 230

27 Удмуртская Республика 229

28 Вологодская область 227

29 Краснодарский край 227

30 Тюменская область 222

31 Приморский край 220

32 Липецкая область 207

33 Калининградская область 205

34 Тверская область 199

35 Ленинградская область 196

36 Ярославская область 187

37 Забайкальский край 171

38 Курская область 171

39 Республика Саха (Якутия) 170

40 Новосибирская область 170

41 Кемеровская область 164

42 Белгородская область 162

43 Республика Карелия 158

44 Брянская область 158

45 Владимирская область 155

46 Ханты-Мансийский автономный округ 151

47 Смоленская область 149

48 Мурманская область 144

49 Новгородская область 128

50 Амурская область 121

51 Ивановская область 119

52 Республика Хакасия 118

53 Курганская область 117

54 Кировская область 116

55 Республика Дагестан 116

56 Псковская область 107

57 Тульская область 107

58 Рязанская область 105

59 Калужская область 99

60 Тамбовская область 96

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 94

62 Орловская область 92

63 Томская область 88

64 Севастополь 85

65 Костромская область 84

66 Республика Бурятия 82

67 Сахалинская область 77

68 Республика Калмыкия 76

69 Республика Чувашия 73

70 Республика Северная Осетия-Алания 69

71 Республика Мордовия 68

72 Кабардино-Балкарская Республика 67

73 Чеченская Республика 67

74 Республика Ингушетия 60

75 Республика Тыва 58

76 Республика Марий Эл 58

77 Республика Татарстан 56

78 Республика Адыгея 51

79 Карачаево-Черкесская Республика 46

80 Камчатский край 42

81 Еврейская автономная область 34

82 Республика Алтай 29

83 Магаданская область 24

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%

2. Москва 0,17%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика 0,19%

За последние сутки подтверждено 799 смертей

Москва 51

Санкт-Петербург 36

Свердловская область 36

Краснодарский край 34

Нижегородская область 29

Ростовская область 28

Пермский край 25

Алтайский край 24

Ставропольский край 22

Челябинская область 22

Самарская область 21

Саратовская область 21

Московская область 20

Красноярский край 20

Пензенская область 19

Тюменская область 19

Республика Башкортостан 17

Республика Крым 16

Волгоградская область 16

Удмуртская Республика 15

Ульяновская область 14

Владимирская область 12

Иркутская область 12

Тульская область 11

Республика Коми 11

Республика Дагестан 11

Оренбургская область 11

Брянская область 10

Белгородская область 8

Воронежская область 8

Мурманская область 8

Республика Чувашия 8

Новосибирская область 8

Курская область 7

Липецкая область 7

Астраханская область 7

Омская область 7

Рязанская область 6

Ярославская область 6

Кемеровская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Смоленская область 5

Вологодская область 5

Калининградская область 5

Псковская область 5

Республика Марий Эл 5

Курганская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Республика Хакасия 5

Ивановская область 4

Калужская область 4

Орловская область 4

Тамбовская область 4

Тверская область 4

Республика Адыгея 4

Республика Татарстан 4

Камчатский край 4

Хабаровский край 4

Республика Карелия 3

Севастополь 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Приморский край 3

Костромская область 2

Ленинградская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Амурская область 2

Сахалинская область 2

Архангельская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 197 425 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 247 человек

Москва 1280

Санкт-Петербург 1128

Московская область 867

Пермский край 536

Иркутская область 496

Свердловская область 453

Ростовская область 384

Нижегородская область 363

Оренбургская область 355

Красноярский край 355

Волгоградская область 341

Воронежская область 311

Омская область 299

Хабаровский край 297

Республика Крым 295

Челябинская область 271

Архангельская область 270

Астраханская область 263

Ульяновская область 257

Самарская область 248

Вологодская область 245

Владимирская область 221

Тюменская область 216

Краснодарский край 209

Белгородская область 207

Приморский край 204

Курганская область 198

Ярославская область 197

Республика Башкортостан 197

Пензенская область 185

Смоленская область 173

Кемеровская область 173

Республика Карелия 169

Ханты-Мансийский автономный округ 167

Забайкальский край 167

Липецкая область 166

Курская область 163

Калининградская область 154

Республика Дагестан 152

Калужская область 146

Алтайский край 136

Рязанская область 129

Республика Калмыкия 127

Брянская область 126

Саратовская область 113

Кировская область 110

Тамбовская область 109

Новгородская область 108

Удмуртская Республика 103

Республика Хакасия 103

Орловская область 102

Тульская область 102

Ставропольский край 102

Новосибирская область 102

Костромская область 101

Севастополь 101

Амурская область 101

Республика Тыва 99

Ивановская область 98

Ямало-Ненецкий автономный округ 95

Республика Северная Осетия - Алания 94

Ленинградская область 91

Псковская область 83

Сахалинская область 81

Чеченская Республика 79

Кабардино-Балкарская Республика 78

Республика Бурятия 78

Томская область 75

Республика Марий Эл 71

Республика Чувашия 71

Республика Алтай 63

Республика Коми 62

Мурманская область 55

Республика Мордовия 52

Республика Адыгея 49

Карачаево-Черкесская Республика 34

Республика Татарстан 32

Магаданская область 30

Республика Ингушетия 29

Тверская область 24

Еврейская автономная область 24

Камчатский край 18

Ненецкий автономный округ 13

Чукотский автономный округ 13

Республика Саха (Якутия) 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 485 264.

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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