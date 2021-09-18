Более половины нижегородцев, голосующих дистанционно, сделали выбор

За первый день в электронном голосовании приняли участие 58 процентов избирателей, подавших заявку на ДЭГ, сообщает избирком Нижегородской области.

Напомним, что в регионе 126 493 человека предпочли формат ДЭГ (дистанционного электронного голосования) традиционному способу волеизъявления. Для участия в дистанционном голосовании избирателям необходимо было до 13 сентября подать соответствующую заявку.

17, 18 и 19 сентября жители региона помимо депутатов Госдумы РФ восьмого созыва выбирают депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области (ЗСНО) седьмого созыва. Кроме того, в 32 районах, муниципальных и городских округах проходят муниципальные выборы.

Напомним также, что с 17 сентября для жителей Нижегородской области открыт 2 161 избирательный участок. На каждом из них предприняты меры по обеспечению безопасных условий (в том числе санитарно-эпидемиологических) для голосования.

Явка избирателей по итогам первого дня голосования (без учета ДЭГ) составила 14,21 процента по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и 13,84 процента - по выборам депутатов ЗСНО.