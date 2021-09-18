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18.09.2021 17:10
Рубрика: Общество

Как проголосовать, если неожиданно поднялась температура

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Собкор в Ульяновской области посетил три несколько избирательных участков областного центра. Антиковидные меры здесь соблюдаются строго.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Как и кто может проголосовать на дому

Это неудивительно, ведь область, к сожалению, в лидерах по заболеваемости COVID-19. На всех участках журналисту выдали маску, измерили температуру и порекомендовали продезинфицировать руки антисептиком.

На участке №3940, расположенном в здании технического лицея, на момент визита шла влажная уборка. По словам председателя участковой избирательной комиссии Елены Заикиной, за весь период с начала выборов избиратели с повышенной температурой на участке не попадались. И рассказала, что будет, если такое вдруг случится: человек сможет проголосовать на дому.

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