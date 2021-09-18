Лидер "КАМАЗ-мастера" рассказал, почему проголосовал в первый день

Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" рассказал, почему проголосовал на выборах в Госдуму РФ в первый день.

Владимир Чагин пришел на избирательный участок в Набережных Челнах почти сразу после открытия. В гимназии № 54, где расположен УИК, прославленному автогонщику измерили температуру, выдали защитную маску и индивидуальную ручку, как и всем избирателям.

Голосование на выборах Чагин назвал участие в формировании будущего страны.

- Госдума - это главный законообразующий орган, и быть равнодушным и не голосовать значит быть равнодушным к своему будущему. У меня позиция однозначная - всегда это нужно делать, и поэтому в первый день я нахожусь здесь. Считаю, что так должен поступить каждый житель нашей страны, кто заинтересован в нашем будущем, - приводит слова лидера "КАМАЗ-мастера" издание "Челнинские известия".

В Набережных Челнах задействованы 173 избирательных участка, всего же по Татарстану в три дня голосования работают 2 тысячи 810 избирательных участков. В республике помимо выборов в Госдуму РФ проходят дополнительные выборы в Госсовет РТ по двум округам и довыборы депутатов органов местного самоуправления в 43 районах. За ходом голосования желающие могут следить в прямом эфире через портал центра общественного наблюдения, запущенного в регионе.