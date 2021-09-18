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18.09.2021 16:25
Рубрика: Культура

На Заводе Шпагина начался фестиваль "Фанфары Прикамья"

Текст: Инесса Суворова
В Перми начался фестиваль военных и духовых оркестров "Фанфары Прикамья", который продлится все выходные, включая заключительное дефиле 19 сентября.

В пятницу сводный оркестр творческих коллективов из разных городов страны под управлением художественного руководителя Пермского губернского оркестра полковника Евгения Тверетинова своим мощным выступлением открыл череду концертных выступлений гостей и участников. А также дал символический старт мероприятиям, посвященным празднованию 300-летнего юбилея города.

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В этом году фестиваль проходит на новой для него культурной локации: первые два дня выступлений запланированы на Заводе Шпагина.

- Конечно, духовая музыка, музыка военных оркестров - это в первую очередь музыка городских улиц и скверов, - говорит идейный вдохновитель и главный организатор фестиваля Евгений Тверетинов. - Но, в силу некоторых причин, мы решили воспользоваться гостеприимством Завода Шпагина. Еще до официального открытия участники и гости успели провести здесь репетиции и остались довольны его акустическими возможностями.

В этом году фестиваль получил новый статус - из краевого стал общероссийским. Организаторы уверены, что это далеко не все его возможности, и к 300 летнему юбилею Перми, мероприятие станет международным. Впрочем, фестиваль давно бы уже получил этот статус, если бы не известные события, ограничивающие свободу передвижения между странами и государствами.

Уверенность в больших международных перспективах подкреплена тем, что уже нынче в качестве гостя и участника мероприятия, в Пермь приехал музыкант-волынщик из Дюссельдорфа (Германия). Дэвид Джонстон - создатель и руководитель оркестра Международного кельтского оркестра волынок и барабанов. Как он пояснил "Российской газете", его коллектив дружит с оркестром Евгения Тверетинова уже давно, и два года назад они планировали приехать в Россию. Но пока не сняты ограничения, он приехал один. Тем не менее в планах коллектива обязательно выступить перед пермяками в разгар празднования юбилея города.

Пока же зрители наслаждаются творчеством гостей из городов России - Асбеста, Нижнего Новгорода, Белгорода, Екатеринбурга и, конечно Перми - Пермский губернский оркестр и Военный оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации. По традиции на сцене блистают и маленькие звездочки музыки - духовой оркестр кадетской роты имени Татищева, детский эстрадный духовой оркестр "Джазовый квартал", образцовый детский коллектив "Центр духовой музыки".

Третий и заключительный день фестиваля пройдет в формате феерического концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса имени Сухарева. Билеты на заключительное шоу - в зрелищных кассах города.

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