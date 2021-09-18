Офисы удерживают сотрудников от увольнений

Офисы становятся местом для общения и поддержания корпоративной культуры, считают эксперты. Спрос на офисы, по данным "Авито Недвижимость", превысил допандемийный.

В большинстве городов-миллионников наблюдается восстановление рынка офисной недвижимости и превышение показателей спроса как прошлого августа, так и допандемийного 2019 года, отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости компании Тимур Зайцев. Этому способствует совокупность факторов: сезонный рост деловой активности, постепенное распространение вакцинации и разработка работодателями новых подходов к организации работы. Увеличение средней площади объектов на рынке несмотря на рост средней арендной ставки говорит о том, что собственники бизнеса при выборе офиса стремятся создавать более комфортные условия для сотрудников, в том числе с учетом необходимой социальной дистанции.

Средняя площадь офиса, по данным сервиса, выросла за год на 29%, до 66 кв м, а средняя арендная ставка на 14% - до 1 000 рублей за кв.м. По сравнению с 2019 годом они увеличились на 32%.

Заметнее всего спрос вырос за год в Нижнем Новгороде (+40%), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (+39%). А вот Перми и Санкт-Петербурге интерес даже снизился - на 3% и 1% соответственно. Эксперты связывают текущий тренд с восстановлением деловой активности, а также с отменой обязательного перевода сотрудников на удаленную работу в Москве.

На рынке купли-продажи обратная тенденция - собственники не спешат реализовывать свою недвижимость, а инвесторы выбирают для вкладов иные виды площадей.

"Стабилизация на рынке купли-продажи офисов говорит о том, что собственники считают нецелесообразным отказываться от подобных активов в текущей экономической ситуации, прежде всего из-за снятия антиковидных ограничений и роста интереса к аренде рабочих мест в разных форматах. Инвесторы, в свою очередь, не спешат приобретать офисную недвижимость из-за роста цен, а также наличия таких альтернатив для инвестиций как торговые помещения на первых этажах новостроек и объекты складской недвижимости", - добавляет Зайцев.

Продолжается бурное развитие компаний IT-сектора и e-commerce, говорит директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская. Для многих компаний качественные условия труда - сильный инструмент в борьбе за лучшие кадры.

Онлайн-рителеры и сервисы увеличивали свои офисные площади независимо от введения гибридного формата работы. Так, в апреле нынешнего года компания "Озон" объявила о намерении арендовать 220 000 квадратных метров офисных площадей.

При этом пандемия привела к замедлению строительства новых объектов, что повлияло на объем предложения качественных офисов, отмечает Малиновская.

"Во многих организациях происходит переосмысление офисного пространства. Так, компания Shell за время "нерабочих дней" осознала несоответствие новой реальности своего проекта по изменению офиса. В результате Shell сократила количество фиксированных рабочих мест, при этом не отказываясь от большой площади, что позволило создать зоны отдыха и коммуникации, не теряя возможность соблюдать социальную дистанцию сотрудников", - приводит пример Малиновская.

Современный офис - это, в первую очередь, удовлетворение потребностей сотрудника в общении, комфорте и безопасности. Если компания не соблюдает санитарные меры, есть риск не только всплеска заболеваемости, но и ухода сотрудника к конкуренту. Если же работа происходит исключительно из дома, теряется корпоративная культура, что тоже может подтолкнуть сотрудника к увольнению, отмечает Малиновская.