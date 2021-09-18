Оренбург и Уфу свяжет скоростной поезд "Орлан"

После одиннадцатилетнего перерыва Оренбург и Уфу вновь свяжет железнодорожное сообщение: добраться в столицу соседнего региона можно будет на скоростном поезде "Орлан".

Как сообщила в субботу пресс-служба правительства Оренбургской области, продажа билетов началась уже сегодня - за десять дней до первого рейса. Рельсовый автобус РА-3 "Орлан" отправится в путь 27 сентября с остановками в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау.

Согласно предварительному расписанию, поезд будет отправляться из Уфы ежедневно в 07.48 с прибытием в Оренбург в 13.54. Обратный рейс - в 15.15. В Уфу пассажиры приедут в 21.23. Время в пути составит шесть часов. Для сравнения - сейчас поездка на автобусе занимает более семи часов. Билет до Уфы на "Орлане" стоит 866 рублей.

Напомним, что тестовая поездка с участием членов правительства Башкортостана и Оренбуржья была проведена летом. Пассажиры высоко оценили скорость и уровень комфорта.

Кстати

Салоны рельсовых автобусов РА-3 "Орлан" оборудованы системой кондиционирования и системой обеззараживания воздуха. Вагоны и кабина машиниста оснащены камерами видеонаблюдения. Для маломобильных пассажиров имеются подъемники кресел-колясок, а в вагонах оборудованы специализированные места и просторные санитарные модули.