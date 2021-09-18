Пермский омбудсмен посетил избирательные участки округа Коми

На второй день выборов Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае, посетил избирательный участок в Кудымкаре.

Здесь омбудсмен проверил целостность сейф-пакетов с бюллетенями со вчерашнего дня голосования, готовность работы комиссии с избирателями, побеседовал с наблюдателями.

- Комиссия работает профессионально, слаженно, жалоб от избирателей и наблюдателей нет, - отметил Павел Миков.

В первый день выборов уполномоченный по правам человека побывал на избирательных участках в Гайнах, Кочево и Юсьве. Нарушений выявлено не было. После посещения Коми округа Павел Миков посетит избирательные участки в Карагае, Верещагино, Очере, Нытве и Краснокамске.