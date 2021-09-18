В Башкирии в первый день выборов проголосовали 25 процентов избирателей

Более 750 тысяч человек проголосовали в первый день выборов депутатов в Госдуму на территории Башкирии. Это более четверти всех избирателей, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов.

По его словам, первый день выборов, 17 сентября, прошел достаточно успешно: все избирательные участки открылись вовремя. Достаточно активно голосовали уфимцы: явка в районах столицы Башкирии варьируется от 25 до 30 процентов.

- Более 30 процентов избирателей проголосовали в городах Салават и Сибай, а также Благоварском, Нуримановском и Балтачевском районах. Рекордсмены - жители Салаватского района, где на избирательные участки пришли 39,5 процента граждан, - сообщил Марат Гадилов. - Проголосовал на одном из участков и самый пожилой избиратель Башкирии - 100-летняя жительница Чекмагушевского района.

Представитель ЦИК РБ также отметил, что в первый день выборов в региональную Центральную избирательную комиссию поступили 42 обращения, основная часть была от граждан, которые хотели проголосовать по месту нахождения, но вовремя об этом не позаботились.

- Информация, указанная в жалобах, не подтвердилась, - отметил Марат Гадилов.

Также он сообщил, что уфимцы сетовали на то, что на избирательных участках возникли очереди из желающих проголосовать.

Напомним, с 17 по 19 сентября включительно жители Башкирии выбирают депутатов Госдумы РФ, регионального парламента и местных советов. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.