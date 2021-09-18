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18.09.2021 13:45

В Чувашии подписали соглашение с платформой для предпринимателей

Текст: Сергей Кирсанов
Вся система поддержки бизнеса в Чувашии настроена на создание комфортных условий для организации своего дела и реализации инвестиционных проектов. Об этом глава республики Олег Николаев заявил после подписания документов о сотрудничестве с платформой для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Соглашение было заключено в рамках конференции для предпринимателей "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Чувашская Республика". Как заявил Николаев, решаемые сегодня задачи способствуют развитию конкурентной, сильной экономики, которая в свою очередь является базой для разрешения социальных проблем, что в итоге ведет к общественному согласию, оправданию ожиданий людей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Любое соглашение - это возможность расшириться в своих действиях и усилить их. Очевидно, что движение "За бизнес" позволяет найти дополнительные каналы коммуникации со всеми коллегами, а самое главное - возможность синхронизировать отдельные процессы, в том числе используя современные цифровые сервисы и инструменты, - отметил глава региона.

Подобное взаимодействие уже ведется в ряде регионов страны. Оно направлено на укрепление сотрудничества платформы с правоохранительными органами, уполномоченным по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями регионов, а также на повышение уровня доверия бизнеса к власти и общественным организациям.

Участники конференции обсудили вопросы профилактики административного и силового давления на бизнес, "болевые точки", системные проблемы предпринимателей и меры государственной поддержки.

К слову, по результатам оценки обращений предпринимателей был создан Координационный совет при главе Чувашии по активизации предпринимательской, инвестиционной деятельностей и защите прав предпринимателей. Его главная задача через конкретные "кейсы" и жизненные ситуации выявлять системные проблемы в области защиты прав предпринимателей, выявлять барьеры, мешающие реализовать права в предпринимательском сообществе. Данная работа уже дала существенный эффект по разрешению важных проблем крупных хозяйствующих субъектов.

- Чувашская Республика относится к тем субъектам, где мы видим действительно благоприятный климат. Благодаря главе республики создается очень много важных регулятивных механизмов для того, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. Могу сказать, что по тем итогам работы, которые сейчас уже есть, мы можем сказать, что для нас лично Чувашия входит в перечень тех субъектов, которые мы можем ставить в пример в части правильного налаживания гармоничного взаимодействия власти и бизнеса", - сообщила руководитель платформы "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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По ее словам, платформа готова подключаться к новым инициативам, которые будет предлагать республика для защиты прав бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии, на сегодняшний день в республики зарегистрировано свыше 57 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе свыше 14 тысяч самозанятых. В 2021 году МСП в бюджете региона предусмотрено 822,7 миллиона рублей, которые направлены на для предоставления микрозаймов и поручительств малому и среднему бизнесу в рамках реализации региональных проектов.

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