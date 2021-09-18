В Чувашии в Федеральном центре травматологии откроют гостиницу

Глава Чувашии ознакомился с ходом строительства корпуса медицинской реабилитации и гостиницы в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Возведение объекта началось в марте 2020 года, на сегодняшний день работы выполнены на 96 процентов. В четырехэтажном здании рабочие ведут внутреннюю отделку, уже завершены отделка фасада и монтаж инженерных коммуникаций.

В новом корпусе оборудуют отделения амбулаторной и стационарной реабилитации, а также операционный блок. Новые мощности, как сообщил главный врач центра Николай Николаев, позволят расширить условия для медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей на всех этапах реабилитационного лечения.

- Ежегодно в Центре выполняется более 8 тысяч оперативных вмешательств пациентам из более чем 50 регионов России и стран ближнего зарубежья. Строительство нового корпуса медицинской реабилитации позволит оперировать в год более 10 тысяч пациентов, - отметил главврач.

По планам, первых пациентов блок будет готов принять уже после новогодних праздников.

Строительство корпуса медицинской реабилитации ведется при федеральной поддержке, а гостиничного комплекса - за счет внебюджетных средств. Последний рассчитан на пациентов, которые приезжают с сопровождающими и полностью адаптирован для маломобильных граждан.

- Отрадно, что заработанные медучреждением средства направляются на улучшение качества работы сотрудников, грамотно используются, чтобы дальше продвигать центр, - заявил Олег Николаев.

Глава республики также заверил, что правительство региона всегда открыто к взаимодействию для развития центра.

- Это будет дополнительным вкладом в развитие региона, в раскрытие его внутренних возможностей, преимущества региона перед другими территориями. Очевидно, успехи, которых вы добились, раскрывают перед вами и республикой новые возможности. Наша задача - раскрыть их и дополнить, - заключил глава Чувашии.

В ближайшие годы к центру планируется пристроить комплекс помещений, в котором будут созданы специализированные условия для инфекционных больных и пациентов с нейрохирургической патологией. К слову, с мая по июль прошлого года медучреждение работало в режиме ковидного госпиталя.