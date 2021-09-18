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18.09.2021 11:20
Рубрика: Власть

В Казани обладатели браслетов "Я проголосовал" получат бонусы

Текст: Сергей Кирсанов

В столице Татарстана подготовили обширную программу и бонусы в дни выборов.

Фото: скриншот из видео
Первый день выборов: Голосовать пришли зебра и бюллетень

Тем, кто пришел на избирательные участки, вручается браслет "Я проголосовал/Мин тавыш бирдем!", по которому можно бесплатно воспользоваться общественным транспортом и посетить ряд мероприятий.

В их числе гастрономический фестиваль "Вкусная Казань", который пройдет у Дворца земледельцев. Желающие смогут попробовать блюда около полусотни кухонь народов мира, для обладателей браслетов предусмотрены существенные скидки.

Кроме того, гости фестиваля смогут участвовать в мастер-классах по приготовлению национальных блюд, правилам татарской чайной церемонии, а также побывать на презентации уникальных для Татарстана фуд-сувениров и понаблюдать за "битвой бабушек против шеф-поваров". Домашним кулинарам предстоит приготовить любимые блюда, а профессиональным - повторить их, но в своей манере. Зрители попробуют оба варианта и выберут лучший.

Излюбленное место казанской молодежи - улицу Профсоюзную - 18 сентября сделали пешеходной. Здесь с 15 до 22 часов пройдет масштабный фестиваль, где можно будет посетить лекции, мастер-классы, а также попробовать коктейли от барменов местных заведений. Наличие браслета, по словам организаторов, также гарантирует скидку.

В Татарстане за первый день выборов проголосовала треть избирателей. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, явка составила 32,1 процента. По его словам, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией растет количество заявок на голосование на дому. Накануне в таком режиме проголосовали 5,4 процента избирателей.

- Безусловно, это создает большую нагрузку на участковые избирательные комиссии. Но ко всем, кто подает такие заявки, комиссия прибудет и проведет голосование совершенно бесконтактно. Подать такую заявку можно до 14 часов 19 сентября, - отметил Кондратьев.

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