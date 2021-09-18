В Мордовии запустили онлайн-флешмоб #ГолосуйЗаМной. Под таким хэштегом избиратели, побывавшие на участках, выкладывают в социальных сетях свои фото и видео оттуда.

Наиболее активно акцию подхватила молодежь, однако среди участников есть и представители среднего и старшего поколений. Люди делятся своими впечатлениями о посещении пунктов голосования.

"Все, как в детстве. Пошла на выборы в МГПУ, кинула в ящик бюллетень. Только уже не за дедушку, а свой. Купила пирожок в буфете", - написала одна из посетительниц избирательного участка, расположенного в здании Мордовского госпедуниверситета.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в Мордовии выбирают главу республики, а также депутатов Госдумы России, Госсобрания РМ и муниципальных депутатов. По итогам первого дня голосования явка составила 25,92 процента (152 813 избирателей).

Механизмом "Мобильный избиратель" воспользовались больше 32 тысяч человек. Больше 6000 жителей республики планируют проголосовать в других регионах страны. Еще свыше 30 тысяч человек пожелали участвовать в волеизъявлении на дому.

- Всего наблюдателей 4000 или пять человек на каждый участок, - пояснил руководитель Мордовского центризбиркома Александр Косов.

По данным местного ЦИК, нарушений в ходе выборов пока не зафиксировано.