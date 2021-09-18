В Прикамье в первый день проголосовали 12,6 процента избирателей

В Прикамье в первый день выборов проголосовали более 250 тысяч человек. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии. Это примерно 12,6 процента избирателей.

17 сентября в Перми на выборы пришли 9,9 процента избирателей (76 393 человека).

В городах и районах Пермского края избиратели более активны. В Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Чернушинском городском округе их явка составила 25,7 процента, 20,5 процента и 20,1 процента соответственно. Низкая активность наблюдается в Александровском муниципальном округе (9,9 процента) и Нытвенском городском округе (10,1 процента).

В Пермском крае выбирают депутатов в Государственную думу восьмого созыва, краевое законодательное собрание и муниципальные представительные органы. В Прикамье работает 1 790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 08.00 до 20.00.