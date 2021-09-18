В Самаре наблюдатель из Италии рассказала, чем отличаются выборы в РФ

За ходом голосования в Самарской области следят международные общественные наблюдатели из Италии, Мексики и Ливана. По словам эксперта Маргариты Сальтини, ее поразила свободная атмосфера на выборах в России.

- Разница есть, конечно. Меня удивило, как расслабленно здесь люди голосуют. Бюллетень не складывают даже пополам. У нас в Италии обычно его складывают в несколько раз - чтобы никто не увидел, что внутри, - рассказала наблюдатель.

Гостья отметила еще одно отличие: на многих участках играет музыка, это создает хорошее настроение.

А наблюдатель из Мексики Марко Орозко в ходе осмотра избирательных участков особое внимание уделил системе видеонаблюдения.

- Везде есть камеры, которые следят за тем, чтобы процесс был прозрачным. Пока все хорошо, - констатировал он.

Международные эксперты будут работать в Самарской области все три дня голосования. Всего же за ходом выборов в регионе следят 5000 общественных наблюдателей.