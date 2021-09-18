В Самаре УИК № 3045 стал самым молодым в стране

Участковая избирательная комиссия № 3045, действующая в Самарском университете, стала самой молодой в стране. Большинство членов УИК - студенты, средний возраст - чуть за 20.

По словам председателя УИК - 30-летнего Валентина Сульянова - очень важно, что молодежь задействована в проведении выборов: это говорит о том, что ей небезразлична судьба страны. Следует отметить, что самому молодому члену комиссии - всего 19.

Ребята постарались создать на участке праздничную атмосферу: стены украшают яркие граффити, звучит музыка, а сам процесс голосования идет бодро.

Для студентки юридического института Камили Закировой работа в УИК - еще и ценная практика. По словам девушки, ее всегда интересовало избирательное право, поэтому, узнав о возможности стать членом УИК, она сразу загорелась этой идеей. Получив диплом, Камиля собирается продолжить работу в избирательной системе.