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18.09.2021 20:38
Рубрика: Власть

Зарубежные эксперты оценили работу нижегородского избирательного участка

Текст: Виктор Девицын
Профессор по конституционному праву в университете Святого Томаса Даниель Луис Виллалобос (США), бывший член Центральной избирательной комиссии Республики Болгария Мартин Райчев Райков, а также вице-президент университета информационных технологий и развивающихся наук CECOS, директор школы Edex при университете CECOS Сохаиб Танвир (Пакистан) ознакомились с работой избирательного участка №805 в Городце (Нижегородская область).
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщает правительство Нижегородской области, иностранные гости высоко оценили работу участковой комиссии.

Фото: iStock
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- В целом многое из того, что мы увидели на выборах в Нижегородской области, хотелось бы реализовывать и в других странах. В первую очередь это касается электронной системы голосования", - отметил Даниель Луис Виллалобос.

Мартин Райчев Райков обратил внимание на соблюдение профилактических мер, введенных из-за коронавируса.

- Обеспечена безопасность для избирателей, голосование длится три дня, этого вполне достаточно, чтобы прийти и поучаствовать в избирательном процессе. То есть, я думаю, что все организовано очень и очень хорошо, - сказал он.

Болгарского гостя поддержал Сохаиб Танвир.

- Нет никакой давки, толчеи, все проходит с соблюдением профилактических мер. Это показывает большое доверие к избирателям и уважение к избирательному процессу, - подчеркнул Сохаиб Танвир.

Тем временем

По данным избиркома Нижегородской области, явка на 15.00 18 сентября по выборам депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва в целом по региону составила - 20, 89 процента (без учета дистанционного электронного голосования - ДЭГ). По выборам депутатов в Законодательное Собрание Нижегородской области седьмого созыва - 20,44% процента (без учета ДЭГ). Дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовались более 71 процента избирателей, включенных в соответствующий список.

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