Избирком вылетел к омским вахтовикам на вертолете

Региональная избирательная комиссия отправила своих представителей на Крапивинское местророждение, чтобы дать возможность вахтовикам поучаствовать в выборах-2021.

- Крапивинский нефтедобывающий участок расположен в болотистой местности на самом севере Омской области, в 200 километра от города Тары. Земного транспортного сообщения с ним нет. Чтобы нефтяники могли проголосовать, решили отправить туда вертолет, - пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Попов.

Перед полетом представители избиркома сдали тесты ПЦР-тесты, получили разрешение от врачей, взяли на борт необходимый запас средств индивидуальной защиты. Голосование пройдет в павильоне на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

По словам Попова, на Крапивинском местрождении находится 51 избиратель. 19 из них - иногородние и будут голосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы. Омичи получат также возможность отдать свои голоса за кандидатов в Законодательное собрание Омской области.

Сейф с бюллетенями на большую землю вертолет доставит сегодня.