Лидеры буддистов и мусульман проголосовали в Красноярском крае

Во второй день выборов в Государственную думу РФ на территории Красноярского края продолжают работу 2 147 избирательных участков. По данным на утро 18 сентября, в регионе проголосовали более 250 тысяч человек (свыше 13 процентов населения). Среди них - представители национально-культурных автономий и религиозных концессий.

Голос за своего кандидата отдал, в частности, председатель единого духовного управления мусульман региона Гаяз Фаткуллин. "Наша страна многонациональная, поликонфессиональная. И не только от титульной нации зависит наша дальнейшая жизнь - она зависит от всех нас, от нашей общей позиции, общего участия", - цитирует муфтия пресс-служба правительства края.

Побывал на избирательном участке и полномочный представитель Буддийской традиционной Сангхи России в регионе Шакья лама Алексей Цыбенов. "Наша страна многоконфессиональна. В Красноярске, например, живут этнические буддисты: буряты, тувинцы, калмыки (…) Буддийские главы всегда поддерживают выборы - ведь мы выбираем будущее для своих детей", - приводит пресс-служба кабмина слова Шакья ламы.

Напомним, накануне сделал свой выбор митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.