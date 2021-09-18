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18.09.2021 15:21
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В Новосибирской области идет второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Вместе с новосибирцами 18 сентября на избирательный участок №2001 пришел и губернатор Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат - трехдневное голосование. Особенно осенью, когда погода хорошая. Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее, ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая. В целом все идет организовано. Конечно, есть явления, которые мы наблюдали и в предыдущие кампании: определенные очереди, когда много избирателей подходят; к сожалению, не все участники избирательной кампании ведут себя корректно, кто-то выдумывает фейки, постановочные вещи, которые вбрасываются в соцсети, на которые и избирком, и наблюдатели, и полиция также вынуждены реагировать, - подчеркнул Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор посетил Центр общественного наблюдения

Глава региона отметил, что на избирательных участках сегодня работает рекордное количество наблюдателей, что является залогом прозрачности хода выборов и организованности всех участников процесса. В этом году запущен и новый формат - Центр общественного наблюдения. Увеличено количество видеокамер, в целом по региону 80 процентов избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.

- Любой наблюдатель, представитель любой политической партии может участвовать в этой работе в Центре: наблюдать онлайн, просматривать архивы, видеозаписи. В целом кампания ровная, без серьезных нарушений, без ажиотажа. Уверен, что и сегодня, и завтра кампания будет проходить на высоком организационном уровне, - заявил губернатор.

Напомним, что все дни голосования круглосуточно в регионе работает Центр общественного наблюдения. 67 человек работают в две смены. Также организовано ночное дежурство, в ходе которого наблюдатели следят за возможным движением вокруг сейф-пакетов. Видеонаблюдение, демонстрирующее действие здесь и сейчас, помогает убедиться в легитимности и прозрачности избирательной кампании: общественное наблюдение играет важную роль, независимый наблюдатель оценивает события, которые могут происходить на избирательном участке, дает им соответствующую правовую оценку.

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