В Красноярске избиратели голосуют со стерильно чистыми руками

Сегодня в восемь часов утра в Красноярском крае открылись участки для продолжения голосования на трехдневных выборах депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания региона и органов местного самоуправления.

На территории края работают 2 147 избирательных участков. Еще 14 откроются только в единый день голосования, 19 сентября, - они организованы в больницах, сообщает пресс-служба правительства региона.

На участках присутствуют около пяти тысяч наблюдателей, в том числе от политических партий, кандидатов, а также независимых общественников. При Общественной палате региона круглосуточно работает центр наблюдения за ходом голосования. Обеспечена возможность видеть выборы в режиме реального времени.

Тщательно соблюдаются меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Корреспондент "РГ" побывал на нескольких территориальных участках и обратил внимание на особенности выборов в период эпидемии COVID-19. Противоковидные мероприятия проходят спокойно, без очередей. Как рассказали сотрудники участковой избирательной комиссии № 205 (Кировский район Красноярска), ни с какими проблемами они не сталкиваются - практически все избиратели приходят в масках. На входе желающим проголосовать обеззараживают руки специальным раствором, измеряют температуру.

Справка "РГ"

В первый день выборов, 17 сентября, в Красноярском крае проголосовали 265 114 человек (12,89 процента избирателей). Самая высокая явка отмечена в Енисейском округе - 76 198 избирателей (почти 17 процентов).