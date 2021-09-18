В Красноярском крае пропала экспедиция из девяти человек

Экспедиция, стартовавшая из Красноярска 1 сентября, не выходит на связь уже несколько дней. Сотрудники МЧС начали поисковую операцию. Некоторые подробности о случившемся рассказали в Русском географическом обществе, два представителя которого участвуют в экспедиции.

Географо-краеведческая экспедиция планировала работу на территории Красноярского края и Томской области. От РГО в группу путешественников вошли Алексей Гапонов (он возглавил экспедицию) и Константин Иващенко (это оператор, снимающий документальный фильм). Кроме них в группе насчитывается семь человек - это географы и археологи.

Исследователи намеревались пройти по Тунгусской тропе через верховья рек Орловка и Сым в поисках определенных артефактов. Членов группы интересует эпоха освоения этих земель русскими первопроходцами (начало XVII века).

Маршрут пролегал от Красноярска до Томска через пункты Енисейск, Ярцево, Кривляк, Фактория Сым, озера Опольчум и Бургункуй, Центральный.

Вчера, 17 сентября, в Томское отделение Русского географического общества поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что ее 16-летний сын и бывший муж - участники экспедиции - перестали выходить на связь.

Сотрудники областного отделения РГО выяснили, что в последний раз группу видели в Енисейском районе Красноярского края. Утром 11 сентября исследователи вошли в поселок Кривляк, а вечером водитель лесовоза заметил их у поселка Майское близ озера Светленькое. Следующего пункта (Фактория Сым) участники похода, вероятно, не достигли.

Вся эта информация передана в управление МЧС по Томской области. Начата поисковая операция.