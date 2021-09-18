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18.09.2021 15:41
Рубрика: Власть

В Новосибирске ЦОН проверяет достоверность сообщений о нарушениях

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Новый инструмент, обеспечивающий открытость и прозрачность хода голосования, - Центр общественного наблюдения - уже доказал высокую эффективность в первые сутки работы. Глава региона Андрей Травников проконтролировал работу центра 18 сентября, подчеркнув, что этот инструмент позволяет всем участникам процесса оперативно решать возникающие по ходу голосования вопросы, проверять достоверность сообщений о возможных нарушениях.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Видеонаблюдение, демонстрирующее действие здесь и сейчас, помогает не только убедиться в легитимности и прозрачности избирательной кампании, но и устранить неудобства для избирателей и даже "развенчать" фейки.

Фото: Татьяна Кравченко
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- В Бердске с утра не успели поставить стулья, наша наблюдательница обратила на это внимание: почему, говорит, избиратель должен кланяться члену избиркома, чтобы расписаться в ведомости. И мы оперативно этот недочет устранили. На каждом избирательном участке главные - это избиратели, и мы работаем для них, - подчеркнул член Общественной палаты РФ Игорь Галл-Савальский.

Круглосуточное видеонаблюдение, которым на данный момент уже охвачено 80 процентов избирательных участков, позволяет практически моментально разбираться и в более сложных, чем нехватка стульев, ситуациях.

Так, один из наблюдателей спрятался после окончания голосования, затем прокрался на избирательный участок, который находится на втором этаже школы, когда полиция и члены комиссии находились на другом участке на первом этаже, и, снимая свои действия на телефон, прокомментировал, что участок ночью - без охраны. Избирком оперативно все проверил и установил: целостность КОИБов не нарушена, участок находится под круглосуточной охраной, все регламентированные процедуры для обеспечения безопасности выполнены. Это подтвердили и данные с камер видеонаблюдения.

- Благодаря работе Центра мы оперативно отреагировали, связались с участком, осмотрели его, обнаружили, что повреждений нет. Связались с нашим наблюдателем, тот подтвердил, что на участке нарушений не обнаружено. Была ситуация, мы в ней разобрались: это было некое лукавство - член комиссии с правом совещательного голоса ввел всех в заблуждение, - отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

- По итогам работы первых суток убедились, что Центр важен и всем участникам избирательного процесса, и представителям власти. Нехватка стульев - казалось бы, мелочь, и не все бы обратили на нее внимание, но сами наблюдатели подсказывают: так быть не должно. Возникают вопросы по техоснащению, по стабильности электроснабжения и благодаря Центру на подобные заявления можно реагировать моментально, - подчеркнул Андрей Травников.

- Мы видим эти примеры, ставим задачу, чтобы было дежурное освещение, чтобы камеры работали и постоянно давали картинку, при сомнительных случаях была возможность все проверить, объективно проконтролировать: посмотрели картинку, убедились, что все нормально, вопросов нет, избирательный процесс идет дальше. Надо дальше чтобы этот институт стал воспринимаем всеми политическими партиями, общественными объединениями, субъектами, участниками избирательного процесса, - уверен мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ряд наблюдателей, следящих за ходом голосования на избирательных участках, уже оценили какие широкие возможности им предоставляет круглосуточный Центр общественного наблюдения: на горячую линию поступают звонки, запросы на проверку информации, сообщила губернатору Галина Гриднева.

Глава региона уверен: использовать новый эффективный инструмент необходимо как можно чаще. "Некоторые участники избирательного процесса о каких-то вопросах, которые у них возникают, торопятся в соцсети написать, а не вам позвонить. Если есть вопросы или подозрения в нарушениях: никто не запрещает озвучивать их публично, но параллельно нужно отправить сигнал, все проверить.

Конечно, кто-то еще не привык, что есть такой инструмент и можно им воспользоваться, а кто-то не делает этого сознательно. Бывает, человек реально реагирует на какие-то замечания, нарушения, неудобства, бывает где-то играют эмоции и человек, не разобравшись видит опасности и риски, а где-то могут быть сознательные провокации, постановки. Не все же идут на выборы чтобы победить, некоторые идут на выборы, чтобы громко проиграть, - сказал Андрей Травников.

Сегодня общественное наблюдение играет важную роль, независимый наблюдатель оценивает события, которые могут происходить на избирательном участке, дает им соответствующую правовую оценку. 67 человек работают в две смены. Организовано ночное дежурство, в ходе которого наблюдатели следят за возможным движением вокруг сейф-пакетов.

Игорь Галл-Савальский и Галина Гриднева напомнили, что любой житель Новосибирской области - не только наблюдатели с избирательных участков - может позвонить по многоканальному телефону 8-800-600-2018, специалисты Центра общественного наблюдения по данным с видеокамер помогут оперативно установить или опровергнуть факт нарушения.

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