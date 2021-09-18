В Восточной Сибири во второй день выборов явка доходит до 50 процентов

Избирательные комиссии регионов Восточной Сибири подвели промежуточные итоги голосования во второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ, региональных и местных парламентов. Данные о явке избирателей существенно отличаются в разных субъектах Федерации. В Енисейской Сибири и Приангарье она колеблется в пределах 14 - 51 процента.

Председатель Избиркома Красноярского края Алексей Подушкин на брифинге о ходе голосования огласил данные на 15 часов 18 сентября. Участки уже посетили около 384 тысяч граждан - это более 18 процентов избирателей края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Избиркома Хакасии, к указанному времени явка превысила 56 тысяч человек - это более 14 процентов зарегистрированных в республике избирателей.

Наибольшая активность электората зафиксирована в Туве, информирует избирательная комиссия. Здесь проголосовали уже более половины граждан, имеющих такое конституционное право - около 99 тысяч жителей (50,18 процента).

Подсчитано и число жителей Иркутской области, отдавших голоса за своих кандидатов в депутаты. В Приангарье это сделали более 300 тысяч избирателей - свыше 16 процентов.