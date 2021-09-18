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Рубрика: Власть

В аулах КЧР первый день выборов прошел с национальным колоритом

Текст: Николай Грищенко
Фото: Избирком КЧР Фото: Избирком КЧР
Фото: Избирком КЧР

В Карачаево-Черкесии в первый день выборов в депутаты Государственной Думы РФ проголосовали 102742 человека или 34,13 процентов всех избирателей республики.

Причем, как сообщает региональный избирком, во многих населенных пунктах республики выборы прошли с национальным колоритом.

Например, в ауле Карт-Джурт, что в переводе с карачаевского называется Старая Родина, местные жительницы пришли в национальных костюмах и с музыкальными инструментами. Импровизированный концерт народной музыки состоялся прямо во дворе избирательного участка.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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- Когда я была маленькой день выборов для нас был настоящим праздником. Все пели и веселились, и мы хотим, чтобы наши дети и внуки тоже запомнили этот светлый день, - рассказала местная жительница Аминат Хубиева.

А в ауле Эльбурган Абазинского района проголосовать на избирательный участок № 71 приехали джигиты в национальной абазинской одежде верхом на лошадях вместе со своими сыновьями.

- Своим примером я учу своих детей патриотизму. И мы старшие должны учить подрастающее поколение, чтобы они тоже были сознательными гражданами нашего государства", - ​ рассказал житель аула Эльбурган Гурам Шереметов.

Напомним, что в Карачаево-Черкесии во время проведения выборов функционируют 12 территориальных избирательных комиссий и 261 участковая избирательная комиссия. А 19 сентября Народное Собрание Карачаево-Черкесии выберет главу республики из трех кандидатов. За ходом избирательной кампании следят 530 общественных наблюдателей.

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