В Дагестане отметили высокую явку в первый день голосования

В первый день голосования на избирательных участках проголосовали 17,5 процентов избирателей, включенных в списки для голосования, сообщает избирком Дагестана.

По данным избирательной комиссии, на участках присутствуют наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов и общественные наблюдатели.

"В помещениях для голосования соблюдаются меры санитарной защиты, проводится регулярная дезинфекция участков и технологического оборудования. На всех участках обеспечена сохранность избирательной документации, ведется круглосуточное видеонаблюдение или видеофиксация", - проинформировали в избиркоме региона.

Кроме выборов депутатов Государственной Думы, жители республики выбирают депутатов Народного Собрания Республики Дагестан. В регионе также проходят 94 муниципальные избирательные кампании.