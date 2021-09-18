В Дагестане впервые проголосовали военнослужащие Каспийской флотилии

Новости

Лидеры буддистов и мусульман проголосовали в Красноярском крае 10:56
В Подмосковье выявили новый способ телефонного мошенничества 10:54
Выдача ипотеки в России сократилась из-за изменения льготной программы 10:35
Космонавт-москвич Олег Новицкий принял участие в электронном голосовании с борта МКС 10:33
В Польше считают Украину непривлекательной для жизни 10:21
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей 10:18
Енот Том может стать символом выборного штаба в Москве 10:11
Юрист объяснила, как обманывают покупателей новостроек 09:54
Челябинский губернатор проголосовал в родной школе 09:52
Минкульт отказал в прокатном удостоверении "Искушению" Пола Верховена 09:44
В Кабуле прогремели два взрыва 09:43
Жители ДНР проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ 09:40
Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла 09:22
Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев 09:18
Жители 50 стран искали предков в онлайн-сервисе Главархива Москвы 09:14
СМИ раскрыли зарплату Месси в "ПСЖ" 09:07
Олег Тиньков договорился с Минюстом США 08:55
В Москве за ночь онлайн проголосовали 95 тысяч избирателей 08:50
В столице более 1,3 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн 08:33
Пропавшая в Красноярском крае экспедиция вышла на связь 08:29
Трусова выиграла короткую программу на турнире в США 08:28
Юрист объяснил, какие долги могут получить наследники 08:13
Дочь рассказала о состоянии Пеле 08:09
В чукотском селе Нутэпэльмен проголосовали 100 процентов избирателей 08:03
Вылетевший из Пекина в Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания 07:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 09:29
Рубрика: Власть

В Дагестане впервые проголосовали военнослужащие Каспийской флотилии

Текст: Тимур Алиев
Фото: Пресс-служба Южного военного округа Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Военнослужащие Каспийской флотилии и члены их семей впервые приняли участие на территории Дагестана в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов городских и сельских поселений, рассказали "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Фото: Федор Ларин/ЮВО
Командующий ЮВО проголосовал в Ростове на выборах Госдуму РФ

До сих пор моряки-каспийцы участвовали в выборах в Астраханской области, где был расквартирован основной пункт базирования сил флотилии.

В 2017 году Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным было принято стратегическое решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в более южный регион - Дагестан. В августе этого года замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что основные и вспомогательные силы Каспийской флотилии перебазированы из Астрахани в Каспийск.

На избирательные участки в Дагестане также пришли командующий флотилией контр-адмирал Александр Пешков, представители командования, офицеры штаба и военнослужащие Махачкалинского гарнизона.

"В первый день выборов проголосовало около половины от общей численности военнослужащих и гражданского персонала объединения", - рассказали в пресс-службе округа.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Пропавшая в Красноярском крае экспедиция вышла на связь
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Дочь рассказала о состоянии Пеле
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств