В Дагестане впервые проголосовали военнослужащие Каспийской флотилии

Военнослужащие Каспийской флотилии и члены их семей впервые приняли участие на территории Дагестана в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов городских и сельских поселений, рассказали "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

До сих пор моряки-каспийцы участвовали в выборах в Астраханской области, где был расквартирован основной пункт базирования сил флотилии.

В 2017 году Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным было принято стратегическое решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в более южный регион - Дагестан. В августе этого года замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что основные и вспомогательные силы Каспийской флотилии перебазированы из Астрахани в Каспийск.

На избирательные участки в Дагестане также пришли командующий флотилией контр-адмирал Александр Пешков, представители командования, офицеры штаба и военнослужащие Махачкалинского гарнизона.

"В первый день выборов проголосовало около половины от общей численности военнослужащих и гражданского персонала объединения", - рассказали в пресс-службе округа.