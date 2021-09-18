В КЧР на выборах в Госдуму проголосовал председатель совета старейшин

В КЧР люди преклонного возраста зачастую голосуют на дому, но председатель совета старейшин Малокарачаевского района Биберт Джуккаев вместе с внуками пришел на избирательный участок в селе Учкекен. Надев парадный национальный костюм 84-летний аксакал не только исполнил гражданский долг, но и объяснил важность момента.

"Сегодня важный день для каждого жителя не только Карачаево-Черкесии, но и всей России. Сегодняшний выбор, сделанный нами, это задел на будущее. Мы видим, что с каждым годом жизнь у нас улучшается. Если мы хотим, чтобы эта тенденция продолжилась, то должны ответственно относиться к своему выбору и приучать к этому молодежь", - сказал Биберт Джуккаев.

Аксакал из Учкекена далеко известен за пределами республики. Долгие годы он занимался сельским хозяйством и выращивал фрукты, пряности и орехи. Славу ему принесло умение изготавливать айран, который, по словам старейшины, является основой долголетия.