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18.09.2021 11:55
Рубрика: Власть

В первый день выборов в КБР проголосовали больше трети избирателей

Текст: Михаил Сухарев

Больше трети от всех избирателей в Кабардино-Балкарии уже сходили на выборы в первый день голосования 17 сентября. Как сообщили в избиркоме региона, к моменту закрытия участков вечером в пятницу свои голоса уже отдали почти 200 тысяч человек - больше 35 процентов от общего числа избирателей региона.

Фото: Избирком КЧР
В аулах КЧР первый день выборов прошел с национальным колоритом

- По данным республиканской избирательной комиссии, явка на выборы депутатов в Госдуму и органы местного самоуправления по состоянию на 16 часов составила 16,98 процента, проголосовали 91 326 избирателей. К 20.00 цифра увеличилась вдвое - 189 679 человек, или 35,21 процента, - сообщили в избиркоме КБР.

Утром 18 сентября на своем участке в гимназии №1 Нальчика проголосовал и глава региона Казбек Коков.

- Все условия для избирателя, для волеизъявления граждан сегодня в республике созданы. То, что власть, в соответствии со своими полномочиями, должна была обеспечить, она обеспечила, все возможные институты для наблюдения созданы. Действует Центр общественного наблюдения, буквально вчера посещал, смотрел, 80 процентов участков обеспеченны видеонаблюдением, - отметил Коков.

Всего в республике работают 355 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей в регионе - 539 108 человек. В единый день голосования 2021 года в Кабардино-Балкарии предстоит избрать депутатов Госдумы, а также 122 населенных пунктов.

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