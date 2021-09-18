На участке в Петергофе проголосовала 100-летняя избирательница

В Петергофе проголосовала старейшая избирательница Северной столицы - Ольга Филиппова, недавно отметившая 100-летний юбилей.

Как сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин, жительница Петергофа сама пришла на избирательный участок, несмотря на возможность проголосовать на дому.

Он также отметил, что на избирательных участках Санкт-Петербурга созданы все условия для людей старшего поколения и особых категорий избирателей. Помещения для голосования оборудованы пандусами и другими приспособлениями для тех, кому трудно передвигаться. Кроме того, людям преклонного возраста и горожанам с ограниченными возможностями здоровья помогают волонтеры.

Всего в Петербурге работают 1940 постоянных избирательных участков и еще 112 - в местах временного пребывания избирателей (на морских судах, в медицинских стационарах, на вокзалах и так далее). Проголосовать могут свыше трех миллионов 868 тысяч петербуржцев.