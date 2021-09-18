На учениях в Ленобласти военные применили средства подавления связи

На специальном занятии в Ленинградской области военные применили современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они могут подавлять связь и GPS-навигацию.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, военнослужащие отдельного батальона РЭБ в полевых условиях осуществили радиоэлектронное поражение пунктов управления, узлов и средств связи во всех диапазонах условного противника.

Участники учений отработали развертывание систем РЭБ. Пеленговались источники радиоэлектронного излучения, создавались помехи системам связи и управления. Также были выполнены задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.

Военные применили автоматизированные станции помех "Синица" и "Красуха-4с", станции мощных шумовых помех СПН-2, 4, а также станцию постановки помех "Житель".

В ходе радиоэлектронной борьбы создаются помехи для систем управления, связи и разведки противника. В то же время обеспечивается защита своих систем от подобного воздействия.