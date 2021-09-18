В Вологодской области проверили готовность участков в СИЗО к выборам

В Череповце полностью готов к выборам избирательный участок в СИЗО-3. Об этом на своей странице в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони на совей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что процесс голосования в следственном изоляторе состоится 19 сентября. Участок полностью готов, замечаний нет. Кроме того, омбудсмен побывал и в городском изоляторе временного содержания и спецприемнике Череповца. Вместе с начальником управления МВД города Артемом Суманеевым проверили готовность помещения и обсудили вопросы участия полиции в соблюдении избирательных прав граждан во время выборов.

Уполномоченный по правам человека участвовал и во встрече губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова с омбудсменами. Кроме Димони, на разговор с главой региона пригласили уполномоченного по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольгу Данилову, уполномоченного по правам ребенка Ольгу Смирнову.

На собрании отметили, что в этом году процедура голосования станет еще более прозрачной: впервые заработал Центр общественного наблюдения на базе Общественной палаты Вологодской области. Здесь наблюдатели по видео могут контролировать ход избирательной кампании.