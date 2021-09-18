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18.09.2021 16:16
Рубрика: Общество

Политех популяризирует научно-технические знания в Новгородской области

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ
Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ

В Год науки губернатор Новгородской области Андрей Никитин, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева подписали в Великом Новгороде соглашение о сотрудничестве.

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"Мы рады, что в Год науки и технологий Политехнический музей развивает свое региональное присутствие, расширяет географию своей экспозиционно-выставочной, проектной и методической деятельности. Соглашение позволит расширить форматы и создать новые площадки научной коммуникации, качественно дополнить базу для подготовки высококвалифицированных кадров для региона", - отметила Ольга Любимова.

Главной целью соглашения является развитие в области музейной и культурно-просветительской деятельности, а также распространение научных и научно-технических знаний и знакомство с достижениями науки и технологий.

Министр культуры подчеркнула особую важность этого документа: "Мы стараемся, чтобы крупные федеральные центры открывали свои филиалы в регионах. В регионе есть увлеченные дети, которые с радостью придут учиться, и нам важно, чтобы таких ребят становилось всё больше".

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Гендиректор Политехнического музея Елена Проничева в свою очередь отметила, что соглашение о сотрудничестве открывает новые возможности для популяризации научно-технических знаний в Новгородской области. "Будем рады совместной работе с новгородскими коллегами и надеемся, что наши проекты внесут свой вклад в техническое и инновационное развитие региона, подготовку высококвалифицированных кадров для передовых секторов экономики", - подчеркнула она.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин говорил о том, что теперь в регионе будет свой музей, посвященный инженерным технологиям. "Начинает складываться определенная современная инфраструктура вокруг тех целей, которые мы с вами ставим по развитию региона", - подчеркнул он.

В регионах Общество Наука Общество Образование Правительство Минкультуры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область 2021 - Год науки и технологий

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