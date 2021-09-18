В Карелии блогеры-наблюдатели активно рассказывают в соцсетях о выборах

В Карелии активно работают блогеры-наблюдатели. Они рассказывают в соцсети о том, как проходит трехдневное голосование в республике.

Как сообщили в Общественной палате Карелии, где работает Центр общественного наблюдения за выборами, блогеры оставили на своих страницах в соцсетях более 1,3 тысячи сообщений о том, что происходит на избирательных участках. За этим они могут наблюдать в центре на огромном мониторе, куда выведены избирательные участки, а их 462.

Кстати, благодаря видеонаблюдению, удалось быстро разрешить ситуацию с одним из избирателей, который пожаловался на хамство со стороны наблюдателей. Когда просмотрели видео, выяснили, что сам гражданин вел себя не лучшим образом.

Наблюдатели начинают работу в центре с семи часов утра и в течение всего дня мониторят ход голосования, принимают сообщения от избирателей. Как прокомментировала председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова, жалоб на нарушение избирательного процесса не было. Вопросы, которые поступали от жителей, носили организационный характер и быстро разрешались.