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18.09.2021 16:18
Рубрика: Власть

В Ленинградской области 32 тысячи избирателей проголосовали на дому

Текст: Марина Ледяева

На выборах в Ленинградской области проголосовали более 248 тысяч человек - это 17,9 процента избирателей. Таковы данные на 15.00 18 сентября.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, это хороший показатель для середины второго дня голосования.

Он также отметил, что из-за сохраняющейся угрозы коронавирусной инфекции большим спросом у жителей области пользуется голосование на дому. Более 32 тысяч человек, или 2,3 процента от общего числа избирателей региона отдали свои голоса вне помещений избирательных участков.

Заявки на голосование на дому будут приниматься до 14.00 19 сентября.

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