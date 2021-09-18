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18.09.2021 12:40
Рубрика: Общество

В Новгородской области поисковики нашли останки медсестры и разведчика

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Поисковая экспедиция "Долина"/poisk_dolina Фото: Поисковая экспедиция "Долина"/poisk_dolina
Фото: Поисковая экспедиция "Долина"/poisk_dolina

Поисковики - участники межрегиональной вахты памяти "Поисковая экспедиция "Долина" в Старорусском районе Новгородской области обнаружили останки 30 красноармейцев и молоденькой медсестры. Они находились в воронке от авиабомбы, диаметр которой - до пяти метров.

Фото: Вологодское объединение поисковиков
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Об этом сообщили в группе в соцсети экспедиции. О том, что девушка была медсестрой или санитаркой, говорят медицинские принадлежности - одноразовые перевязочные пакеты, пробирки с различным содержимым, скорее всего, для обработки ран, а также именная ложка с надписью "Лиза". По состоянию зубов выяснили, что девушке было приблизительно 20 лет.

В этой же группе нашли и останки красноармейца, при котором был немецкий китель, свернутый и увязанный широким кожаным поясным ремнем. На ремне имелся тройной подсумок для патронов к винтовке Мосина. Поисковики предположили, что это мог быть разведчик, который носил немецкий китель, чтобы в него переодеваться для участия в спецоперациях.

Никаких смертных медальонов в этой группе не нашли. Зато в другом месте обнаружили три медальона. На одном просто чудом сохранился кусочек вкладыша. Этим солдатом оказался Захарий Иосифович Щусь. Он родился в 1904 году, призван из Сталинской, а ныне Донецкой области, из города Краматорска.

Уже нашли и родственников. Старший сын Иван, тоже участник Великой Отечественной войны, ему 95 лет, живет в Крыму, младший сын 82-летний Виктор - в Донецке, дочь Анна, ей 90 лет, живет тоже в Донецкой области.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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