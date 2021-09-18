В Новгородской области поисковики нашли останки медсестры и разведчика

Поисковики - участники межрегиональной вахты памяти "Поисковая экспедиция "Долина" в Старорусском районе Новгородской области обнаружили останки 30 красноармейцев и молоденькой медсестры. Они находились в воронке от авиабомбы, диаметр которой - до пяти метров.

Об этом сообщили в группе в соцсети экспедиции. О том, что девушка была медсестрой или санитаркой, говорят медицинские принадлежности - одноразовые перевязочные пакеты, пробирки с различным содержимым, скорее всего, для обработки ран, а также именная ложка с надписью "Лиза". По состоянию зубов выяснили, что девушке было приблизительно 20 лет.

В этой же группе нашли и останки красноармейца, при котором был немецкий китель, свернутый и увязанный широким кожаным поясным ремнем. На ремне имелся тройной подсумок для патронов к винтовке Мосина. Поисковики предположили, что это мог быть разведчик, который носил немецкий китель, чтобы в него переодеваться для участия в спецоперациях.

Никаких смертных медальонов в этой группе не нашли. Зато в другом месте обнаружили три медальона. На одном просто чудом сохранился кусочек вкладыша. Этим солдатом оказался Захарий Иосифович Щусь. Он родился в 1904 году, призван из Сталинской, а ныне Донецкой области, из города Краматорска.

Уже нашли и родственников. Старший сын Иван, тоже участник Великой Отечественной войны, ему 95 лет, живет в Крыму, младший сын 82-летний Виктор - в Донецке, дочь Анна, ей 90 лет, живет тоже в Донецкой области.