В Сыктывкаре открыли избирательный участок для пациентов с COVID-2019

В Сыктывкаре в онкологическом диспансере, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, организовали избирательный участок. Все желающие пациенты смогут там проголосовать.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев.

Он отметил, что в комиссии на этом участке работают врачи и медсестры. Никакие документы из "красной зоны" выносить нельзя. Поэтому протокол по итогам голосования передадут по технической связи в территориальную избирательную комиссию.

Кроме того, в республике обеспечивают возможность голосования инвалидам. На участках есть увеличительные лупы и дополнительное освещение.