Паралимпиец Алексей Леонов проголосовал на выборах в Госдуму в Астрахани

Бронзовый призер по стрельбе из лука Паралимпийских игр в Токио Алексей Леонов проголосовал на выборах в Госдуму России на избирательном участке в средней школе № 22 Астрахани.

Спортсмен пришел на голосование вместе со своей семьей.

- Бытует мнение: зачем ходить на выборы - ничего не изменится. Но я думаю, что ничего не изменится, если не ходить, - поделился Алексей с журналистами после голосования.

В Астраханской области 572 постоянных избирательных участка, а также 16 временных: в больницах и диспансерах, на буровых платформах, железнодорожном вокзале. Помимо выборов в Госдуму жители голосуют за депутатов Облдумы, избирают главу Ахтубинского района, руководителей пяти поселений, депутатов районных и сельских советов.

Избирателям выдают маски, перчатки, одноразовые ручки. Также организована термометрия и дезинфекция рук.