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18.09.2021 13:06
Рубрика: Власть

Паралимпиец Алексей Леонов проголосовал на выборах в Госдуму в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Избирательная комиссия Астраханской области Фото: Избирательная комиссия Астраханской области
Фото: Избирательная комиссия Астраханской области

Бронзовый призер по стрельбе из лука Паралимпийских игр в Токио Алексей Леонов проголосовал на выборах в Госдуму России на избирательном участке в средней школе № 22 Астрахани.

Явка на выборах глав девяти регионов составила от 14% до 40%

Спортсмен пришел на голосование вместе со своей семьей.

- Бытует мнение: зачем ходить на выборы - ничего не изменится. Но я думаю, что ничего не изменится, если не ходить, - поделился Алексей с журналистами после голосования.

В Астраханской области 572 постоянных избирательных участка, а также 16 временных: в больницах и диспансерах, на буровых платформах, железнодорожном вокзале. Помимо выборов в Госдуму жители голосуют за депутатов Облдумы, избирают главу Ахтубинского района, руководителей пяти поселений, депутатов районных и сельских советов.

Избирателям выдают маски, перчатки, одноразовые ручки. Также организована термометрия и дезинфекция рук.

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